Телеканал «Дождь» получил вещательную лицензию в Нидерландах

Телеканал «Дождь» получил лицензию на вещание в Нидерландах. Соответствующее сообщение появилось на сайте нидерландского Комиссариата по средствам массовой информации.

В свою очередь, журналист Александр Плющев в своем телеграм-канале написал, что факт получения телеканалом лицензии ему подтвердил главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко. Он поблагодарил за поздравления, но пока отказался от дальнейших комментариев.

В 2022 году телеканал «Дождь» прекратил работу в России из-за блокировок и новых репрессивных законов, которые представляли угрозу для сотрудников редакции. Позже телеканал возобновил вещание уже из Латвии. Однако, 6 декабря власти страны аннулировали вещательную лицензию «Дождя» из-за нескольких допущенных редакцией нарушений. В частности, сотрудники телеканала однажды назвали российскую армию «нашей», а также продемонстрировали в эфире карту России с аннексированным Крымом.

Латвийские и международные журналистские организации призывали латвийские власти не аннулировать лицензию «Дождя», но власти к этим призывам не прислушались.

Источник: Комиссариат по средствам массовой информации Нидерландов, Александр Плющев

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