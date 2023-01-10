Россия снизила интенсивность артиллерийских обстрелов некоторых регионов Украины на 75% — CNN 

Россия резко сократила интенсивность артиллерийских обстрелов Украины. На некоторых участках фронта она снизилась на 75 процентов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных официальных лиц Украины и США.

Издание отмечает, что это могло произойти из-за нехватки снарядов или переоценки тактики после успешных действий украинских военных.

По данным источника CNN в США, раньше российская армия выпускала около 20 тысяч артиллерийских снарядов ежедневно, а теперь — лишь около пяти тысяч. По украинским оценкам, Россия снизила количество выстрелов с 60 тысяч до 20 тысяч в сутки. При этом ВСУ использует в среднем около четырех-семи тысяч артиллерийских снарядов в день.

Неназванный представитель министерства обороны США отметил, что интенсивность российских артобстрелов сокращается нелинейно. Например, в некоторые дни российская армия ведет массированный обстрел вокруг Бахмута в Донецкой области, Кременной в Луганской области и Херсона.

Как пишет CNN, изменение российской стратегии в части массированных обстрелов может быть делом рук недавно назначенного командующего российскими войсками в Украине генерала Сергея Суровикина, которого в США считают более компетентным, чем его предшественники.

Источник: CNN

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