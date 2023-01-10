«Категорически запрещено». Власти отказались опубликовать списки россиян, погибших при ракетном ударе по Макеевке

Списки российских военнослужащих, погибших при ракетном ударе по Макеевке в новогоднюю ночь, публиковаться не будут. Об этом заявил военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин.

«Во-первых, это персональные данные, а во-вторых, это работа для иностранных разведок для проведения провокационных мероприятий в отношении родственников погибших, что категорически запрещено», — пояснил он.

1 января стало известно, что через минуту после наступления Нового года ВСУ нанесли ракетный удар по зданию ПТУ в украинской Макеевке, которая сейчас контролируется самопровозглашенной ДНР.

Предположительно, в здании были размещены российские мобилизованные. По заявлениям украинских военных, в результате удара было убито около 400 военнослужащих.

Позже сообщения об ударе подтвердили российские провластные военкоры и представители властей самопровозглашенной ДНР. И те, и другие призвали привлечь к ответственности тех, кто решил разместить военнослужащих в неукрепленном здании, которое может попасть под огонь со стороны Украины.

Спустя несколько дней то, что по Макеевке ударили, признали и в российском Минобороны. Там сообщили о гибели 89 человек, не уточнив количество раненых. В произошедшем обвинили погибших военнослужащих.

«Очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара», — сказано в сообщении Минобороны.

Петиция с требованием опубликовать поименные списки погибших при ударе по Макеевке по состоянию на 10 января успела набрать почти 50 тысяч подписей.

Источники: «Протокол.Самара», Change.org

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.