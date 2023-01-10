Десятки врачей подписали открытое письмо Путину с требованием оказать медицинскую помощь Навальному

Более 70 врачей из России и других стран подписали открытое письмо президенту Владимиру Путину с требованием оказать медицинскую помощь политику Алексею Навальному, находящемуся в заключении.

Московский хирург Александр Ванюков опубликовал в своем фейсбуке текст обращения.

«Мы требуем прекратить издевательства над Алексеем Навальным, требуем прекратить отправлять Алексея в ШИЗО, требуем допустить к нему гражданских врачей и, при наличии показаний, госпитализировать его в гражданскую больницу для полноценного обследования и лечения», — говорится в нем.

Васюков подчеркнул, что внешний вид политика вызывает у врачей беспокойство, а отказ в передаче необходимых лекарств «создает прямую угрозу его жизни».

Ранее адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил, что политик заболел — у него начались лихорадка и сильный кашель. Сам Навальный рассказывал, что к нему в изолятор трижды подселяли заключенного, «имеющего большие проблемы с бытовой гигиеной». При этом из ШИЗО этого мужчину несколько раз отправляли в медчасть, где лежат находятся заключенные, болеющие гриппом, а затем снова подселяли его к политику

Источник: Александр Ванюков

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