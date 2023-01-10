Бывший командующий группой войск «Центр» на войне в Украине назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил России — РБК

Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на собственный источник в Минобороны.

Ранее Лапин был командующим группировкой российских войск «Центр» на войне в Украине.

В октябре его раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров, назвавший его «бездарем» и обвинивший в неудачах российских войск на лиманском направлении. По словам Кадырова, он предупреждал об опасности начальника Генштаба Валерия Герасимова, однако тот «заверил, что не сомневается в полководческом таланте Лапина».

«Спустя неделю Лапин переносит свой штаб в Старобельск, за сотню километров от своих подчиненных, а сам отсиживается в Луганске. Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 км от них? Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории», — написал Кадыров 1 октября, добавив, что Лапина «покрывают наверху руководители в Генштабе».

27 октября Кадыров обвинил Лапина в прорыве сил ВСУ в районе населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка. «Последние несколько дней я пытаюсь через своих командиров спецподразделений установить с ним связь. Но мои ребята не могут его найти. Разве не должен командующий быть на своем месте и на связи с коллегами?» — писал глава Чечни.

Позже критику в адрес Лапина со стороны Кадырова публично поддержал основатель и предполагаемый владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

29 октября РБК и телеканал «Грозный» сообщили об уходе генерала с должности командующего группировкой «Центр». Официальных подтверждений этой информации тогда так и не появилось.

Сейчас в Кремле также не комментируют сообщения о новом назначении Лапина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

«Вы знаете, что есть указы президента открытые, есть указы президента под грифом "секретно". Среди тех указов, которые публикуются, такого указа до сих пор не было», — сказал Песков.

Источники: РБК, РИА «Новости»

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