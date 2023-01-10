Bellingcat предложил властям Грузии помощь в расследовании отравления Саакашвили

Исполнительный директор расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев предложил правоохранителям Грузии помощь в расследовании отравления бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Дождь».

По словам Грозева, версия о том, что Саакашвили отравили тяжелыми металлами, выглядит наиболее вероятной. К таким выводам в Bellingcat пришли, проконсультировавшись с российскими специалистами по химоружию и ознакомившись с заключением американского врача-токсиколога, который изучил пробы бывшего президента Грузии.

«Самое важное, что гипотеза о возможном отравлении есть, мотивы тоже есть. Очевидно, Саакашвили входит в профиль людей, которые были бы врагами для ГРУ, для ФСБ и других служб России, которые занимаются такими задачами. Так что остается сейчас найти и третье необходимое условие, а именно возможность пересечения границ, появления в Грузии людей с такой специализацией. И в этом плане мы готовы провести такое расследование», — сказал Грозев.

Он также отметил, что расследование могло бы продвигаться быстрее если бы грузинские власти поделились с Bellingcat данными о пересечении границы. При этом Грозев сказал, что в любом случае продолжит заниматься этим делом.

4 января Михаил Саакашвили обратился к Христо Грозеву с просьбой расследовать свое предполагаемое отравление и изучить «подозрительные российские и связанные с Россией» движения в Грузии.

Бывшего президента Грузии задержали в октябре 2021 года. Его признали виновным по двум статьям, которые связаны с превышением полномочий, и осудили на шесть лет. В ноябре адвокат Саакашвили заявил, что в организме политика нашли мышьяк. А 29 декабря на судебном заседании в Тбилиси американский токсиколог и нарколог Дэвид Смит сообщил, что в пробах экс-президента найдены следы тяжелых металлов.

Источники: «Дождь», Михаил Саакашвили

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