Жительница Краснодара после одиночного пикета вернула мобилизованного мужа из Украины

Жительнице Краснодара Ксении Абрамовой удалось вернуть с войны в Украине мужа, который незадолго до мобилизации получил тяжелую травму позвоночника, сообщает адвокат Михаил Беньяш.

Бывшего спортивного тренера Алексея Абрамова мобилизовали в сентябре и, как рассказала жена, отправили на военную подготовку под Майкоп без медкомиссии. Абрамов хромал и из-за травмы не мог поднимать тяжести.

20 декабря Ксения Абрамова вышла на одиночный пикет перед администрацией Краснодарского края, после чего с ней связались местные чиновники и пообещали помощь.

9 января адвокат Михаил Беньяш сообщил, что жительнице Краснодара удалось вернуть мужа. Сейчас он ждет прохождения медкомиссии, после которой его должны освободить от службы.

«Она плакала, ругалась, кричала, писала, звонила, жаловалась, стояла в пикете, накалила всех и вся, она билась в эту закрытую дверь и в конце концов с пятисотого пинка, выбила ее», — написал Беньяш.

Источник: Михаил Беньяш

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