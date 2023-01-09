В Бразилии силовики задержали сотни сторонников бывшего президента, которые захватили здания госучреждений

Бразильские правоохранители задержали более 400 участников протестов, захвативших накануне здания госучреждений в столице страны. Об этом сообщил местный губернатор Ибанейс Роша.

«Более 400 человек уже задержаны и поплатятся за совершенные преступления. Мы продолжаем работу по выявлению остальных участников террористических актов в федеральном округе, совершенных сегодня днем. Продолжаем наводить порядок», — написал он в своем твиттере.

Позже стало известно, что губернатор был отстранен от должности на 90 дней. Суд счел, что местным властям было известно о готовящихся беспорядках, а их участников перевозили на машинах военной полиции федерального округа. Сами же полицейские впоследствии «не оказали должного сопротивления, учитывая серьезность ситуации, и даже поступали сообщения о том, что некоторые полицейские покидали свои посты».

В связи с этими событиями действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил в столице режим ЧС до конца января. «Тот, кто это сделал, будет найден и наказан. Демократия гарантирует право на свободное выражение мнений, но также требует от людей уважения институтов», — заявил он.

Накануне сторонники проигравшего во втором туре президентских выборов экс-президента Жаира Болсонару вышли на акцию протеста в центре столицы страны, Бразилиа. Протестующие требовали отменить результаты октябрьских выборов, по итогам которых Лула да Силва победил с минимальным перевесом, набрав 50,8% голосов против 49,2% у Болсонару. Вскоре демонстранты ворвались в здания Национального конгресса, Верховного суда и президентский дворец на Площади трех властей.

В подавлении беспорядков были задействованы силы военной полиции, которая, среди прочего, использовала вертолеты, сбрасывавшие светошумовые и слезоточивые гранаты на скопления демонстрантов.

Спустя несколько часов силовикам удалось очистить здания госучреждений от захвативших их протестующих.

Источники: CNN, Ибанейс Роша

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