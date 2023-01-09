В аэропорту Сеула на несколько месяцев застряли уехавшие от мобилизации россияне. Им не дали статуса беженцев

Пятеро россиян, которые уехали из России после начала мобилизации, застряли в аэропорту Сеула, так как правительство Южной Кореи отказалось предоставить им статус беженцев, сообщает The Korea Times.

23-летний студент Бурятского университета Владимир Марактаев ушел из дома ночью 24 сентября после того, как получил повестку в военкомат. Сначала он уехал в Монголию, затем вылетел на Филиппины, а потом прибыл в Южную Корею, где подал заявление о предоставлении статуса беженца, но местные власти отклонили его на этапе предварительной оценки. Сейчас Марактаев живет в зале ожидания вылета в аэропорту Инчхона. В ту же ситуацию попали еще четыре человека.

«Я не нахожу ничего постыдного в том, чтобы защищать свою страну. Я бы пошел добровольцем, если бы кто-то напал на нас (Россию — Прим. “Холода”) или моих близких. Но это другая история, так как агрессором является моя страна. Я никогда не возьму в руки оружие, чтобы пойти и начать убивать невинных людей в Украине», — рассказал Марактаев.

Пятеро россиян подали жалобу в административный суд Инчхона на Минюст Южной Кореи и призвали его отменить решение об отказе в статусе беженцев. В Минюсте ответили, что уклонение от призыва в родной стране не является уважительной причиной для предоставления статуса беженца.

Источник: The Korea Times

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