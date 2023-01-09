Суд отказался заочно арестовать Петра Верзилова по делу о неуведомлении о двойном гражданстве

Басманный районный суд Москвы отклонил ходатайство следствия о заочном аресте издателя «Медиазоны» Петра Верзилова.

Его обвиняют в неуведомлении о двойном гражданстве. По данным следствия, Верзилов получил канадский паспорт не позднее 2014 года.

Ходатайствуя о заочном аресте, следствие сообщило суду, что Верзилов скрывается в Ватикане, в резиденции высшего духовного руководства Римско-католической церкви. Вероятно, к такому выводу следователи пришли, увидев фотографии с аудиенции у папы Римского Франциска Верзилова и жен бойцов украинских военнослужащих в мае 2022 года.

В ходе рассмотрения ходатайства следствия о заочном аресте Верзилова, его адвокат Леонид Соловьев обратил внимание суда, что подобное требование является незаконным. Он напомнил, что, согласно действующему законодательству, мера пресечения в виде помещения под стражу предусмотрена только по статьям, максимальное наказание по которым превышает три года лишения свободы. Статья 330.2 УК, по которой обвиняют Верзилова, такого наказания не предусматривает.

В свою очередь, следствие уведомило суд, что с 2020 года Верзилов находился под подпиской о невыезде, но нарушил ее покинул страну.

Тем не менее, суд согласился с доводами защиты Верзилова и отклонил ходатайство следствия. В решении судья указала, что статья 330.2 УК описывает преступление небольшой тяжести и не подразумевает арест.

Источник: «Медиазона»

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