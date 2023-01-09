Российского бизнесмена и благотворителя Бориса Зимина обвинили в мошенничестве. Следствие требует его заочного ареста 

Известного российского бизнесмена и благотворителя Бориса Зимина обвинили в особо крупном мошенничестве и объявили в международный розыск. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы, следствие ходатайствует о его заочном аресте.

Суд рассмотрит этот вопрос 11 января. Утром 9 января карточка Зимина появилась в базе розыска МВД.

Уголовное дело в отношении Зимина связано со сделкой по отчуждению простых акций BelkaCar LTD — головной компании одноименного каршеринга. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источник, знакомый с материалами дела.

Борис Зимин — сын Дмитрия Зимина основателя компании «Вымпел-коммуникации», которой принадлежит торговая марка «Билайн». В начале 2014 года Борис Зимин стал учредителем фонда «Среда», который финансировал ряд российских независимых СМИ, в частности, телеканалы «Дождь» и «ТВ2», а также издание «Медиазона». С 2016 года он является учредителем премии «Редколлегия».

Кроме того, Зимин-младший поддерживал оппозиционера Алексея Навального и его структуры. В сентябре предпринимателя внесли в реестр «иноагентов». Сам он живет за пределами России.

Источник: ТАСС, РБК

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