Родственники одной из самых влиятельных чиновниц Петербурга получили гражданство Черногории во время войны

Черногорское гражданство во время войны получили тезки дочери и зятя Любови Совершаевой — заместителя полпреда президента РФ в СЗФО и бывшей заместительницы Александра Беглова в правительстве Санкт-Петербурга. Это следует из списка лиц, получивших черногорское гражданство за инвестиции либо за особые заслуги, опубликованного местной НКО «Центр гражданского образования». Организация утверждает, что получила список после запроса в Министерство внутренних дел.

Согласно документу, тезки дочери и зятя Любови Совершаевой 15 сентября 2022 года получили черногорские паспорта по программе «экономического гражданства». По условиям программы, свернутой в конце прошлого года, условием для получения черногорского паспорта были инвестиции в экономику страны в несколько сотен тысяч евро.

На посту вице-губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаеву называли «самым влиятельным» замом Беглова. Согласно расследованию The Bell, Светлане Совершаевой и ее мужу, Альберту Бейнешеву принадлежат доли в десятке предприятий тяжелого машиностроения, связанных с бизнесменами Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым. Сам Бейнешев в 2020 году купил яхту за 414 тысяч евро.

Судя по инстаграму дочери чиновницы Светланы, после начала российского вторжения она постоянно путешествует по миру.

Черногория с с 2017 года входит в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Источник: «Центр гражданского образования», Investor.me, The Bell, Baza, Светлана Совершаева

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