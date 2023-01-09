Путин тайным указом милует заключенных перед отправкой на войну в Украину — Меркачева

Заключенных, которых вербуют в ЧВК «Вагнер», формально освобождают от судимости еще до того, как вывезти из колонии, однако процедура помилования остается тайной, сообщает член Совета по правам человека Ева Меркачева.

«Все такие указы закрыты, и мы их видеть не можем. Это объясняет то, что ФСИН спокойно совершенно людей освобождала. Иначе было бы очень странно… Я почти уверена, что ФСИН не взяла бы на себя такой риск, а тут она отпускает людей, которые уже освобождены», — рассказала Меркачева.

При этом правозащитница отмечает, что не видела самих указов, а информацию об их наличии ей передали близкие заключенных.

Как именно формируется помилование — неизвестно. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, освобождение заключенных от ответственности возможно только указом президента.

Источник: РИА «Новости»

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