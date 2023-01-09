Дагестанку пытали в реабилитационном центре, где ее «лечили» от бисексуальности и атеизма

Жительницу Дагестана Элину Ухманову насильно удерживали в реабилитационном центре, куда ее отправили родители, чтобы ту «вылечили» от бисексуальности и атеизма. Она подала заявление в полицию, рассказали в СК SOS «Холоду».

Ухманова рассказала, что подвергалась физическому и психическому насилию в семье, из-за чего она дважды сбегала из дома. Во время первого побега родители написали заявление, и ту начали искать. Полиция отказалась помогать Ухмановой, несмотря на то, что она обозначила, что не хочет возвращаться к семье. После второго побега девушку нашли двое мужчин, нанятые родственниками, и отвезли в реабилитационный центр «Альянс Рекавери».

По словам Ухмановой, к пациентам клиники применяли физическое насилие. Так, например, на них надевали наручники и подвешивали, прикрепляя к перилам, если те ссорились с сотрудниками.

«Тебя могли избить и сутками ты висишь, без еды и воды и никому из реабилитантов нельзя с таким разговаривать, максимум, могли в туалет отпустить, и то пару раз только. Директора открыто говорили, что даже если человек обмочится в штаны, он будет так висеть», — рассказала Ухманова.

Также пребывающих в центре оставляли без еды и заставляли делать физические упражнения. За нецензурную лексику пациентов заставляли приседать четыреста раз или отжиматься двести раз. Тех, кто ссорился друг с другом, сковывали одними наручниками. По словам Ухмановой, ей тоже пришлось ходить в наручниках.

Через четыре месяца ее забрали из клиники родители. Они заперли дочь дома и отобрали телефон, из-за чего Ухманову исключили из университета.

Клиники «Альянс Рекавери» нет в едином реестре медицинских организаций, среда персонала нет квалифицированных врачей, а на сайте указаны данные несуществующей медицинской лицензии, отмечает СК SOS. На каких основаниях центр осуществляет медицинскую деятельность, — неизвестно.

Источник: «Холод»

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