В Москве мужчина застрелил мать и сестру, поджог квартиру и покончил жизнь самоубийством

В Москве в сгоревшей квартире в многоэтажке на улице Дмитрия Ульянова обнаружены тела трех человек с огнестрельными ранениями. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

«По предварительной информации, на телах двух женщин и мужчины обнаружены признаки насильственной смерти в виде огнестрельных ранений», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в квартире на 14 этаже дома номер 23 по улице Дмитрия Ульянова произошел пожар. Перед возгоранием соседи слышали сильный взрыв, в квартире выбило стекла.

По данным прокуратуры, все трое погибших — члены одной семьи. «Прокуроры установили, что 41-летнему мужчине принадлежало зарегистрированное огнестрельное оружие “Вепрь-12 Молот”, из которого он предположительно совершил неоднократные выстрелы в свою 38-летнюю сестру и 65-летнюю мать», — сообщили в ведомстве.

Источник: Прокуратура Москвы

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