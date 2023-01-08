В Госдуме предложили завести уголовное дело и лишить гражданства актера Артура Смольянинова. Тот заявил, что, если бы воевал, то на стороне Украины

Депутат Госдумы Султан Хамзаев намерен обратиться в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова. Об этом Хамзаев сообщил РИА «Новости».

По словам Хамзаева, поводом для обращения стало интервью Смольянинова «Новой газете.Европа», в котором артист, в частности, сказал, что если бы ему пришлось участвовать в войне, то он бы сражался на стороне Украины.

«Считаю, что этот беглый артист должен повторить путь [Александра] Невзорова с уголовным делом. У таких актеров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам. Со своей стороны обращусь в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело на этого предателя», — заявил Хамзаев.

В свою очередь, депутат Госдумы Евгений Попов предложил разработать в стране правовые механизмы, позволяющие лишать гражданства россиян «признанных судом преступниками».

В интервью «Новой газете.Европа» Смольянинов, в частности, заявил, что готов был бы стрелять в своих бывших товарищей, если бы встретил их на поле боя в Украине.

«Ничего, кроме ненависти, я к людям с той стороны (с российской стороны - Ред.) фронта не испытываю. И если бы я был на земле, никакой пощады! Мне знакомые написали, что мой коллега Сослан Фидаров, пошёл на фронт воевать за Россию. Стрелял бы я в него? Без всякого сомнения! Не исключаю ли я для себя возможности пойти воевать за Украину? Безусловно! Только так для меня. И если бы я пошел на эту войну, то только на стороне Украины!» — сказал Смольянинов.

Позже в сети распространилось видеообращение упомянутого Сослана Фидарова, воюющего в Украине на стороне России. В нем Фидаров говорит, что Смольянинов никогда бы в него не выстрелил, потому что не оказался бы на поле боя.

Источник: РИА «Новости», «Новая газета.Европа»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.