Опубликовано видео, предположительно, с российским военным, раненым при ударе в Макеевке. Он говорит, что перед ударом им приказали собраться вместе, чтобы послушать поздравление Путина

В сети распространилось видео, на котором, предположительно, российский военный, раненный в результате украинского ракетного удара по Макеевке. На кадрах мужчина рассказывает, что в новогоднюю ночь мобилизованным приказали собраться в актовом зале, чтобы послушать новогоднее поздравление Путина.

Видео первым опубликовал телеграм-канал «Сеятель ветра». Подлинность записи независимо не подтверждена.

По словам мужчины, который назвался Антоном Головинским, военнослужащие просили командование не размещать их всех вместе в здании ПТУ, а затем не собирать всех в одном помещении. Но командование настояло на своем. Как утверждает Головинский, приказ собрать всех в актовом зале для просмотра новогоднего обращения Владимира Путина отдал полковник Роман Еникеев.

Как сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко, Антон Головинский позднее умер в госпитале Ростова от тяжелых травм и ожогов.

1 января, через минуту после наступления Нового года ВСУ нанесли ракетный удар по зданию ПТУ в Макеевке, где, предположительно, были размещены российские мобилизованные. По заявлениям украинских военных, в результате были уничтожены около 400 военнослужащих.

Позже сообщения об ударе подтвердили российские военкоры и представители властей самопровозглашенной ДНР. И те, и другие призвали привлечь к ответственности тех, кто принял решение о размещении военнослужащих в неукрепленном здании в зоне поражения украинской артиллерии.

Спустя несколько дней факт удара по Макеевке признали и в российском Минобороны. Там сообщили о гибели 89 человек, не уточнив количество получивших ранения.

При этом в ударе по месту расположения мобилизованных обвинили погибших военнослужащих.

«Очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара», — сказано в сообщении Минобороны.

Источник: «Сеятель ветра», Андрей Цаплиенко

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