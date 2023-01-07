В Минске на 15 суток арестовали российскую правозащитницу Екатерину Яньшину, которая приехала на суд по делу «Весны»

Московский суд Минска арестовал на 15 суток по статье о «мелком хулиганстве» российскую правозащитницу и журналистку Екатерину Яньшину, которая сотрудничает с правозащитным центром «Мемориал».

Яньшина приехала в Минск как независимая наблюдательница на судебное заседание по уголовному делу против правозащитного центра «Весна». Как сообщает «Мемориал», сразу после окончания заседания ее задержали и отвели в служебное помещение «для беседы», обвинив в том, что она делала фото и вела трансляцию во время заседания.

Утром 6 января выяснилось, что ночь она провела в ИВС. Днем Московский суд арестовал ее на 15 суток.

5 января в Беларуси начали рассматривать дело центра «Весна». Трех правозащитников — Алеся Беляцкого, Владимира Лабковича и Валентина Стефановича — обвиняют в «контрабанде» валюты и «финансировании протестов под видом правозащитной и благотворительной деятельности» летом 2021 года. Ранее Беляцкий вместе с российскими и украинскими правозащитниками получил Нобелевскую премию мира.

Источник: ПЦ «Мемориал»