Решение Путина о рождественском перемирии — это попытка ударить по репутации Украины — ISW

Решение президента России Владимира Путина об объявлении рождественского перемирия, скорее всего, является информационной операцией, которая нужна для того, чтобы нанести ущерб репутации Украины, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Скорее всего, Путин не ожидает, что украинская сторона будет выполнять условия перемирия, и, возможно, хочет представить Киев как несговорчивую и стремящуюся воевать любой ценой сторону, считают эксперты ISW. Также такая точка зрения поддерживает риторику Кремля о том, что Украина преследует православных христиан и русскоязычных.

Также в Институте уверены, что, если бы Путин относился серьезно к прекращению огня, то он объявил бы о перемирии заранее, а не за 24 часа до праздника.

Источник: ISW

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