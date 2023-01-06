ООН распустила миссию по расследованию обстрела колонии в Еленовке из-за отсутствия четких гарантий безопасности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш распустил миссию по расследованию обстрела колонии в Еленовке, в результате которого погибли 53 украинских военнопленных, из-за отсутствия четких гарантий безопасности, сообщает его представитель Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик рассказал во время конференции, что у ООН было «политическое соглашение», но для такой «сложной и деликатной и, прямо сказать, опасной миссии» организации нужны гарантии безопасности и доступа к месту обстрела с двух сторон.

«Мы не почувствовали, что получили их (гарантии — Прим. “Холода”) и не почувствовали, что была возможность получения таких гарантий в будущем», — сказал представитель Гутерриша.

Также Дюжаррик заверил, что что миссия будет возобновлена в будущем, когда станет более безопасно.

29 июля по колонии в деревне Еленовка, расположенной в 40 километрах к северо-востоку от Донецка, был нанесен ракетный удар, в результате которого погибли 53 украинских военнопленных и еще 75 получили ранения. Генштаб ВСУ и Минобороны РФ обвинили в обстреле друг друга.

Источник: ООН, ТАСС

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