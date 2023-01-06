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США направят Украине зенитные ракеты Sea Sparrow, которые модифицируют под «Буки»

15:31 • 06.01.2023

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц объявили о новых поставках вооружений ВСУ, сообщает Bloomberg.

Украине отправят около 50 БМП Bradley и 40 Marder американского и немецкого производства. Кроме того, Германия собирается передать Киеву дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Также Politico со ссылкой на источники пишет, что Украина получит от США управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow, для которых удалось приспособить пусковые установки комплексов «Бук».

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил, что было бы правильно обсудить с союзниками вопрос поставки танков Украине. В качестве примера Штрак-Циммерманн указала на решение Франции отправить Киеву бронемашины AMX-10 RC.

Источник: Bloomberg, Politico

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