Путин поручил прекратить огонь на фронте. Ранее Патриарх Кирилл предложил ввести рождественское перемирие. Власти Украины называли эту идею «циничной ловушкой и элементом пропаганды»

Президент России Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии фронта в Украине с 12:00 (по МСК) 6 января до 24:00 7 января, сообщает ТАСС.

Ранее Патриарх Кирилл призвал объявить перемирие на Рождество, чтобы «чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова». Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал предложение о рождественском перемирии «циничной ловушкой и элементом пропаганды».

«РПЦ не является авторитетом для глобального православия и выступает только как пропагандист войны. РПЦ призывала к геноциду украинцев, поощряла массовые убийства и настаивает на еще большей милитаризации России. Поэтому заявление РПЦ о „рождественском перемирии“ — циничная ловушка и элемент пропаганды», — написал он.

Источник: ТАСС, Михаил Подоляк, РПЦ