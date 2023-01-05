«Макдоналдс» уйдет из Казахстана из-за перебоев с поставками

Сеть ресторанов «Макдоналдс» в Казахстане прекращает работу под этим брендом из-за ограничений в поставках, сообщает управляющая компания Food Solutions KZ.

«О возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время. Мы ответим на все интересующие вопросы, связанные с продолжением работы компании после даты перехода», — говорится в сообщении Food Solutions KZ.

Ранее Bloomberg сообщил, что «Макдоналдс» запретил франчайзи закупать мясные котлеты у российских поставщиков на фоне санкций против Москвы. Food Solutions KZ не удалось перестроить цепочки поставок. Как утверждают источники агентства, закупка продукции у местных и европейских производителей по более высоким ценам и дорогая доставка привели бы к работе ресторанов в убыток.

Кроме того, ситуацию осложняет арест владельца франшизы «Макдоналдс» в Казахстане Кайрата Боранбаева, который является родственником бывшего президента Нурсултана Назарбаева. В марте 2022 года его задержали по делу о растрате.

Источник: Bloomberg, «Макдоналдс»

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