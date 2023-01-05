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Эрдоган по телефону предложил Путину одностороннее прекращение огня

17:51 • 05.01.2023

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Эрдоган сообщил, что призывы к мирным переговорам с Украиной должны сопровождаться «односторонним прекращением огня и справедливым урегулированием разногласий», пишет Reuters.

В пресс-релизе Кремля сказано, что во время телефонного разговора российская сторона «акцентировала деструктивную роль западных государств, накачивающих киевский режим вооружениями и военной техникой, предоставляющих ему оперативную информацию и целеуказания».

Турецкое правительство обозначило готовность к посредничеству в урегулировании отношений России и Украины. Как утверждается в релизе, Путин «подтвердил открытость к диалогу», если Киев выполнит ранее выдвинутые условия Москвы.

Источники: Reuters, Кремль

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