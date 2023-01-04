«Свет, они мне что-то кладут в телефон!» В Москве полицейские избили и подкинули наркотики мужчине на глазах его адвоката 

В Москве полицейские избили и подкинули наркотики жителю подмосковного Домодедова Алексею Шемякину. Об этом газете «Адвокатская улица» рассказала его адвокат Светлана Заводцова.

По ее словам, все произошло у нее на глазах. А когда защитница попыталась снять происходящее на телефон, полицейские применили силу и к ней, «швырнув ее о стену».

Как рассказала Заводцова, несколько лет назад она защищала Шемякина по делу о незаконном обороте наркотиков. Тогда «все закончилось благополучно». Ее клиент получил условный срок, до окончания которого осталось полгода.

30 декабря адвокату позвонила жена Шемякина и сообщила, что ее муж задержан сотрудниками седьмого батальона второго полка ДПС, которые собираются обыскивать его на предмет наркотиков.

Адвокат немедленно отправилась на помощь к своему клиенту. Несмотря на попытки полицейских не допустить защитницу к своему доверителю, ей все же удалось к нему пробиться.

Шемякина она нашла в наручниках и с телесными повреждениями, хотя, как утверждали полицейские, в этот момент он еще не был задержан. Как оказалось, в полк ДПС Шемякин отправился, чтобы сдать водительские права, которых он был лишен ранее за оставление места ДТП.

«По всей видимости, они “пробили” его по базе. Выяснили, что он судим по статье 228. И решили таким образом продолжить его негативную историю, связанную с наркотиками. Я полагаю, что сотрудникам нужно было улучшить показатели под Новый год», — предположила Заводцова.

Увидев своего избитого и закованного в наручники доверителя, адвокат стала снимать его на телефон. В этот момент Шемякин обратил ее внимание на полицейского, который проводил какие-то манипуляции с телефоном мужчины, прикрыв его куском ткани.

«Алексей заметил и закричал: “Свет, они мне что-то кладут в телефон!” Этот сотрудник занервничал, стал закрываться от нас. Но не выпускал из рук телефон, накрытый тканью. В итоге он шмыгнул в дверь, я за ним. Говорю: “Что вы делаете? Не смейте ничего засовывать!” Он ответил: “Я ничего не засовываю” – и, убегая от нас, вернулся в кабинет», — рассказала Заводцова.

Закончив подозрительные манипуляции с телефоном, силовики заявили, что будут проводить досмотр Шемякина. После этого некоторые полицейские ушли за понятыми, а оставшиеся начали избивать Шемякина.

«Алексей стал кричать: “Света, они мне что-то засовывают!”. Я включила телефон и начала снимать. Кричала полицейским: “Перестаньте!”», — рассказывает адвокат.

Тогда полицейские применили силу и к Заводцовой. «​​Выламывали руки. Больно было дико, руки до сих пор болят», — отметила адвокат.

По ее словам, полицейские отобрали у нее телефон и остановили запись. В это время она услышала как Шемякин крикнул: «Света, они мне что-то засунули во внутренний карман куртки!».

Заводцовой стало плохо и она вызвала скорую, которая зафиксировала у нее ушибы и кровоподтеки. Осмотреть Шемякина врачам не дали полицейские.

После этого его все же досмотрели. Заводцовой, несмотря на ее требования, не позволили присутствовать при этом.

Согласно протоколу у Шемякина изъяли телефон, банковские карты и два свертка, которые, по мнению Шемякина и его адвоката, ему подбросили полицейские. После обращений в дежурную часть и прокуратуру, адвокату удалось добиться отправки Шемякина в больницу, где ему диагностировали «закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб и растяжение капсульно-связочного аппарата правого плечевого сустава» и отправили лечиться домой.

По словам Заводцовой позже в тот же травмпункт приехал и тот самый сотрудник, который подбрасывал Шемякину свертки. Заводцова предположила, что полицейский отправился к медикам, чтобы тоже зафиксировать какие-то повреждения.

«Сейчас, видимо, против нас тоже будут какие-то действия с их стороны. Наверное, как обычно, будут говорить, что это мы применили к ним насилие, а не наоборот», — предположила адвокат.

По факту произошедшего Заводцова написала заявления в СК и управление собственной безопасности МВД.

«Это общеизвестный факт, что сотрудники полиции подбрасывают людям наркотики. Но чтобы так внаглую, в присутствии адвоката – я с таким не сталкивалась. Я не знаю, с чем это связано. Видимо, так на них влияет безнаказанность: они думают, что им всё можно», — подытожила адвокат.

Источник: «Адвокатская улица»

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