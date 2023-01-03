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В Самаре прошел траурный митинг в память о погибших в Макеевке военнослужащих 

14:37 • 03.01.2023

В Самаре прошли траурные мероприятия в память о военных, которые погибли в результате удара ВСУ в Макеевке. Собравшиеся на площади Славы возложили цветы к Вечному огню. 

Ранее глава Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что среди среди погибших были военные из его региона. 

Кроме Самары, траурные мероприятия также прошли в Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани, пишет местное издание 63.ru.

2 января в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщили, что в результате удара в новогоднюю ночь по зданию ПТУ в Макеевке в аннексированной ДНР погибли до 400 российских мобилизованных, еще около 300 человек получили ранения разной степени тяжести. 

Позже российское Минобороны подтвердило факт нанесения удара по пункту временной дислокации солдат в районе Макеевки в аннексированной ДНР. По данным военного ведомства, там погибли 63 человека. 

Американский Институт изучения войны пишет, что Минобороны России пытается переложить вину за уничтожение мобилизованных в Макеевке на чиновников аннексированной ДНР. 

Источник: 63. ru, ISW

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