Легендарный американский гонщик Кен Блок разбился на снегоходе

Легендарный американский гонщик и шоумен Кен Блок погиб, катаясь на снегоходе. Об этом сообщила гоночная команда Hoonigan Racing Division.

«С глубочайшим сожалением мы можем подтвердить, что Кен Блок погиб сегодня в аварии на снегоходе. Кен был провидцем, первопроходцем и иконой. А самое главное, отцом и мужем. Нам будет невероятно его не хватать», — заявили там.

Как уточнили в офисе шерифа округа Уосатч, Блок ехал на снегоходе по крутому склону. В какой-то момент снегоход внезапно перевернулся и упал прямо на гонщика. От полученных травм Блок скончался на месте.

Кен Блок неоднократно выигрывал соревнования по ралли и был звездой экстремальных видов спорта. Он также являлся одним из основателей компании по производству обуви для спорта и скейтбординга DC Shoes.

Кроме того, легендарный гонщик и трюкач регулярно принимал участие во многих видах спортивных соревнований, включая скейтбординг, сноубординг, мотокросс, ралли, ралли-кросс и джимхану.

Источники: Hoonigan Racing Division, TMZ

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