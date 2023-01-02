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ВВС Украины сообщили о массированной атаке дронов  

16:36 • 02.01.2023

В ночь на 2 января украинские силы ПВО сбили 39 российских беспилотников иранского производства «Shahed-131/136». Об этом говорится в сообщении Воздушных сил Украины. 

Также, по данным ВВС Украины, были сбиты два оперативно-тактических беспилотника «Орлан-10» и управляемая авиационная ракета Х-59.

«В результате работы противовоздушной обороной Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, все 39 ударных БПЛА уничтожены», — сказано в сообщении. 

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате обстрелов в городе повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за этого начались отключения электричества. 

Он также написал, что над украинской столицей были сбиты 22 дрона. Еще 15, по его словам, сбили над соседними областями, а три — над Киевской областью. Ночью 2 января практически на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. 

Источники: ВВС Украины, Виталий Кличко

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