ВВС Украины сообщили о массированной атаке дронов  

В ночь на 2 января украинские силы ПВО сбили 39 российских беспилотников иранского производства «Shahed-131/136». Об этом говорится в сообщении Воздушных сил Украины.

Также, по данным ВВС Украины, были сбиты два оперативно-тактических беспилотника «Орлан-10» и управляемая авиационная ракета Х-59.

«В результате работы противовоздушной обороной Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, все 39 ударных БПЛА уничтожены», — сказано в сообщении.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате обстрелов в городе повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за этого начались отключения электричества.

Он также написал, что над украинской столицей были сбиты 22 дрона. Еще 15, по его словам, сбили над соседними областями, а три — над Киевской областью. Ночью 2 января практически на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Источники: ВВС Украины, Виталий Кличко

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.