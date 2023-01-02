ВСУ сообщили об уничтожении 400 российских мобилизованных. Их разместили в здании ПТУ в Макеевке

В результате удара в новогоднюю ночь по зданию ПТУ в Макеевке в аннексированной ДНР погибли до 400 российских мобилизованных, около 300 человек получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Сообщение о нанесении удара подтвердили власти самопровозглашенной ДНР.

«Местные сообщают, что удар был нанесен ровно в 00:01 по нашему времени. По моим данным, противник в очередной раз применил американское РСЗО „Хаймерс“», — сообщил первый заместитель министра информации аннексированной ДНР Даниил Безсонов.

«Судя по всему, высокое командование до сих пор не в курсе о возможностях этого оружия. Надеюсь, что виновные, которые принимали решение по использованию этого объекта, будут наказаны», — добавил он.

Российский военкор Александр Сладков и военный эксперт Борис Рожин сообщили, что в здании учебного заведения находились мобилизованные. При этом оба они также критиковали решение командования разместить военнослужащих в одном здании, уязвимом для ракетного удара. Цифр потерь они не называют.

В свою очередь российское Минобороны не сообщало об ударе и не комментировало чужие сообщения о нем.

Источник: Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, Александр Сладков, Даниил Безсонов, Борис Рожин

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