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В Махачкале задержали журналиста «Черновика» и мать политзаключенного Абдулмумина Гаджиева

14:43 • 02.01.2023

В Махачкале сотрудники полиции во время одиночного пикета в поддержку политзаключенного Абдулмумина Гаджиева задержали журналиста «Черновика» Магомеда Магомедова. 

«Замначальника уголовного розыска ОП МВД РД по Советскому району Махачкалы и некое должностное лицо, отказавшееся представиться, отняли плакат у пикетчика — журналиста "Черновика" Магомеда Магомедова, а потом отвели к машине полиции», — пишет «Черновик». 

Также издание сообщает, что вместе с Магомедовым полиция задержала мать Гаджиева. По данным издания, женщину отвезли в отделение, так как «по мнению полицейского она не имела права снимать сотрудника полиции без его разрешения».

Позже, по данным «Черновика», к Советскому районному отделу полиции доставили отца и тетю Гаджиева.

Уголовное дело против редактора отдела «Религия» дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева возбудили в 2019. Его обвиняют в участии в деятельности террористической организации «Исламское государство». Правозащитный центр «Мемориал» признал Гаджиева политзаключенным.

Источник: «Черновик», «Мемориал» 

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