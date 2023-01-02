Украинские беспилотники атаковали Воронеж и Брянскую область

В ночь на 2 января на подлете к Воронежу был сбит разведывательный беспилотник, который был запущен со стороны Украины. Об этом изданию «Блокнот» сообщили в правительстве Воронежской области.

«Сегодня ночью на подлете к Воронежу был обнаружен и сбит средствами ПВО малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины. Жертв и разрушений на земле нет, ситуация под контролем», — говорится в сообщении.

Ранее местные жители сообщали, что слышали взрывы в ночь на 2 января. Также сообщалось о том, что в районе военного аэродрома Балтимор работает ПВО.

В Климовском районе Брянской области после атаки украинского беспилотника на объекте энергоснабжения начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших нет, но поселок остался без электричества. В каком именно населенном пункте произошел инцидент, не сообщается.

Источники: «Блокнот», Александр Богомаз

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