Black Eyed Peas за миллион долларов выступили на гомофобном польском телеканале. На сцену группа вышла с радужными повязками в поддержку ЛГБТ

Главный польский телеканал TVP, который финансирует правящая партия PIS, лоббирующая гомофобные законы, пригласил выступить на новогоднем концерте группу Black Eyed Peas. На сцену артисты вышли с радужными повязками на рукавах, поддержав таким образом ЛГБТ-сообщество. На это обратил внимание The Insider.

Лидер группы известный под псевдонимом Will.i.am перед исполнением одной из песен сказал, что посвящает ее единению.

«Следующую песню мы посвящаем всем тем, кто испытал ненависть в этом году. Еврейские общины — мы вас любим, люди африканского происхождения по всему миру — мы вас любим, ЛГБТК-сообщества — мы вас любим», — сказал со сцены солист Black Eyed Peas.

После выступления группы, которое транслировали в инстаграме, разразился скандал. Депутат Сейма Януш Ковальский написал в твиттере, что «гомопропаганда на TVP за миллион долларов» это позор.

Генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро, в свою очередь, написал, что «аварии случаются», но добавил, что если «продвижение ЛГБТ на новогоднем концерте TVP было спланировано», то это можно считать скандалом.

Польская Rzeczpospolita пишет, что на новогоднем концерте должна была выступить британская певица Мелани Си. Но она, по данным издания, узнала от фанатов, что «TVP часто публикует гомофобный контент» и отказалась от сотрудничества с каналом. В итоге выступить пригласили Black Eyed Peas.

После концерта ведущий Томаш Каммель сказал, что «все было согласовано на самом высоком уровне, включая каждый элемент одежды».

Источники: The Insider, Януш Ковальский, Збигнев Зебро, Rzeczpospolita

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