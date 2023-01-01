Количество невыездных должников в России достигло рекордного уровня — восемь миллионов человек. За год их число выросло почти вдвое

Количество россиян, которым запрещен выезд из страны из-за долгов, достигло рекордного за 15 лет уровня — восемь миллионов человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Федеральной службы судебных приставов.

Как заявили в ведомстве, год назад выезд за рубеж из-за долгов был закрыт только для 4,6 миллиона россиян.

При этом еще к началу лета 2022 года количество невыездных должников в России составляло лишь 5,5 миллиона человек.

Законодательные нормы, в соответствии с которыми выезд из страны закрыт тем гражданам, в отношении которых было возбуждено исполнительное производство, вступил в силу в 2008 году. До этого судебные приставы были вправе ограничивать выезд за границу только неплательщикам алиментов.

Как сообщили в ФССП, чаще всего ограничение права на выезд за рубеж применяется в отношении должников по алиментам, кредитным платежам и долгам по оплате жилищно-коммунальных услуг. Только в 2021 году невыездные россияне выплатили долги на общую сумму свыше 55,5 миллиарда рублей.

Источник: ТАСС

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