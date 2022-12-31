В военкоматах Крыма подготовили списки подлежащих мобилизации — Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, в военкоматах аннексированного Россией Крыма составили списки граждан, которые подлежат мобилизации в 2023 году.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников в обращении к россиянам сообщил, что в начале января российские власти закроют границы для мужчин и объявят вторую волну мобилизации.

«Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор. <...> Границы также будут закрыты и в Беларуси. Сегодня вы думаете, чем украсить праздничный стол и строите планы, но за боем курантов вы можете не услышать стук в дверь: это постучит военком», — сказал Резников.

Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов уточнил, что новая волна мобилизации в России начнется 5 января. При этом ни Буданов, ни Резников не пояснили, откуда у них эти данные.

В начале декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл сообщения о второй волне мобилизации «провокационными». При этом президент России Владимир Путин так и не подписал указ о прекращении мобилизации.

Обновлено в 14:00. Изменен заголовок

Источник: Генштаб ВСУ, Алексей Резников

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