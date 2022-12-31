Киев попал под обстрел, есть погибший. Взрывы слышны также в Николаеве, Запорожье и Донбассе

В Киеве прозвучало не менее десяти взрывов. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы, также взрывы были в Печерском и Голосеевском районах. Пострадал гостиничный комплекс.

В Соломенском районе погиб пожилой мужчина, число пострадавших выросло до восьми. Один из раненых — японский журналист.

Мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил взрывы в городе. Число пострадавших выросло до шести, сообщил глава областной администрации Виталий Ким. Глава Запорожской администрации Александр Старух также сообщил об обстреле.

Также сообщается об обстреле Краматорска в Донбассе. Информации о пострадавших и погибших нет.

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

Источник: Виталий Кличко, Александр Сенкевич, Виталий Ким, Александр Старух, «Суспильне»

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