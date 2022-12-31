ФСИН засекретила данные о числе заключенных на фоне их вербовки на фронт

ФСИН в декабре не опубликовала сведения о численности заключенных российских колоний, обратило внимание «Агентство».

Статистика на 1 декабря 2021 года, а также на 1 января, 1 марта и 1 мая 2022 года публиковалась не позднее 26-го числа каждого месяца или в более ранние даты.

Опубликованная в середине ноября статистика показала, что за октябрь 2022 года население российских колоний сократилось на 13 тысяч человек. Примерно столько же заключенных покинули колонии с января по сентябрь.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о мобилизации, которые отменяют запрет на призыв на военную службу по мобилизации граждан с неснятой или непогашенной судимостью.

Источник: «Агентство»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.