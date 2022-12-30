В третьем квартале 2022 года россияне вывели за рубеж почти полтора триллиона рублей. Это в 26 раз больше, чем годом раньше

С июля по сентябрь россияне перевели на зарубежные счета 1,47 триллиона рублей. Соответствующую статистику опубликовал Центральный банк России. В третьем квартале 2021-го сумма выведенных россиянами за рубеж средств была почти в 26 раз меньше — 57 миллиардов рублей.

По данным регулятора, в первом квартале этого года российские граждане перевели на счета зарубежных банков 543,4 миллиарда рублей, а за следующие три месяца — 550,7 миллиарда рублей.

Как уточняет ЦБ, по состоянию на 1 ноября россияне хранили на зарубежных счетах почти 4,19 триллиона рублей.

Регулятор не видит причин для беспокойства в оттоке валюты за рубеж. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, ЦБ не будет принимать какие-то специальные меры в связи с этим.

«Возврат этих средств в российскую банковскую систему, в рубли, будет по мере того, как будет расти уверенность в макроэкономической стабильности, в ценовой стабильности», — пояснила Набиуллина.

Сразу после начала войны в Украине ЦБ ввел ограничения для физических лиц на переводы за рубеж. Сначала сумма переводом была ограничена пятью тысячами долларов в месяц. К маю лимит повысили до 50 тысяч, а к началу третьего квартала ограничение было установлено на уровне одного миллиона долларов в месяц.

Источник: Центральный банк России, РБК

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