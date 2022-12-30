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Пермская прокуратура внесла представление директору местного ТЮЗа из-за жалоб родителей на «пропаганду ЛГБТ»

15:29 • 30.12.2022

Пермская прокуратура за один день проверила репертуар местного ТЮЗа и нашла в нем подтверждение жалоб родителей на «пропаганду ЛГБТ».

На театр пожаловались дважды. Первый раз в октябре, когда одна из зрительниц увидела в спектакле «Гуд бай, Берлин» «пропаганду ЛГБТ, разврата и неуважения к военным».

Вторая жалоба поступила в декабре. На этот раз зрительнице не понравилась постановка «Золушка», в которой генерал был одет, по ее мнению, в юбку.

«С самого начала выбил из колеи Генерал! В юбке! Простите, но это уже ни в какие рамки. Эти образы ложатся напрямую в головушки деток. Военный в юбке…», — процитировал пермячку телеграм-канал «Пермь 36,6».

После второй жалобы пермская прокуратура решила провести проверку и в тот же день опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что «в ходе надзорных мероприятий изложенные факты нашли свое подтверждение, в связи с чем прокурором Ленинского района г. Перми директору муниципального учреждения культуры внесено представление».

Источник: «Пермь 36,6», Прокуратура Пермского края

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