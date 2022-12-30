«Мы ненавидим эту песню». Семейная пара хочет выкупить права на песню Last Christmas, чтобы избавиться от нее навсегда

Семейная пара решила выкупить права на рождественскую песню дуэта Wham! Last Christmas, чтобы больше никогда ее не слышать. Об этом пишет издание NME.

33-летняя Ханна Мазетти рассказала журналистам, что они с мужем начали сбор денег для того, чтобы избавиться от надоедливого трека. Пока супругам удалось собрать лишь около 50 тысяч фунтов стерлингов из необходимых 15-20 миллионов. Именно столько стоят права на эту песню, которые принадлежат компании Warner Chappell Music UK.

Ханна Мазетти объяснила свое желание избавиться от рождественского хита тем, что, когда она работала в кафе, ее начальник постоянно включал этот трек.

«Сам босс появлялся в кафе лишь время от времени, поэтому он не смог в полной мере столкнуться с той агонией, которую испытывали остальные сотрудники, когда Last Christmas играла 111-й раз за рабочий день», — говорит Мазетти.

Семейная пара подчеркнула, что испытывает неприязнь лишь к конкретному треку. «Мы не ненавидим Wham! — мы ненавидим эту песню», — резюмировала Ханна.

Источник: NME