Казахстан может депортировать в Россию майора ФСО, который сбежал из страны из-за войны в Украине 

Казахстан может выдать России бывшего сотрудника Федеральной службы охраны Михаила Жилина, который сбежал из страны из-за войны в Украине. Об этом сообщает Reuters.

36-летний майор ФСО Михаил Жилин уехал в Казахстан осенью несмотря на то, что выезд за границу ему был запрещен. Затем он планировал улететь в Армению, но его задержали перед посадкой на рейс. Выяснилось, что Жилина объявили в международный розыск за дезертирство.

В начале декабря суд признал Жилина виновным в незаконном пересечении границы Казахстана. Его приговорили к условному сроку и депортации. А в получении политического убежища теперь уже бывшему сотруднику ФСО отказали.

Также суд Астаны отклонил апелляцию Жилина и сейчас, по словам его жены Екатерины Жилиной, офицера отвезли к границе Казахстана.

Задумываться об отъезде Жилин начал сразу после начала войны в Украине, но уволиться со службы он не мог, так как у него был доступ к секретной информации, рассказала журналистам его супруга.

«У нас близкие родственники живут в центре Херсона. И все, что происходило там, мы буквально видели с их телефонов. Как заходили в город российские военные. Как они с автоматами в руках грабили магазины. То есть никто с распростертыми руками их точно не встречал. У него даже заграничного паспорта нет. Более того, ему запрещено было выезжать даже в дружественные России страны», — сообщила DW Екатерина Жилина.

В России офицеру теперь может грозить до 17 лет тюрьмы. В то же время директор Казахстанского международного бюро по правам человека, правозащитник Евгений Жовтис сообщил, что в генпрокуратуре Казахстана назвали сообщения о выдаче майора ФСО фейком.

«Там мне заявили, что информация о передаче России Михаила Жилина является фейком, а Жилин все еще остается в Казахстане пока не будет принято решение по обжалованию решения Комиссии по беженцам», — отметил Жовтис.

Источники: Reuters, DW (2)

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