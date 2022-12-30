Богатейшие россияне с начала войны стали беднее на 93 миллиарда долларов — Bloomberg

С начала российского вторжения в Украину состояние богатейших россиян сократилось в общей сложности более чем на 93 миллиарда долларов. Об этом пишет Bloomberg по итогам собственных подсчетов.

При этом, по данным агентства, только за первый день войны — 24 февраля 2022 года — самые состоятельные россияне потеряли половину от общей суммы — 46,6 миллиарда долларов.

В последующие месяцы в результате введения Западом широкомасштабных санкций в отношении российских компаний и отдельных бизнесменов богатейшие россияне лишились еще 47 миллиардов долларов.

В свою очередь, украинское издание журнала Forbes пишет, что совокупное состояние богатейших бизнесменов Украины с начала войны сократилось более чем на 20 миллиардов долларов и составило 22,5 миллиарда долларов.

При этом, как отмечает Bloomberg, за этот год активы 500 богатейших людей Земли сократились в общей сложности на 1,4 триллиона долларов.

Источники: Bloomberg, Forbes

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