Бастрыкин заявил, что «на позициях украинских военных» в Мариуполе нашли тела трех тысяч мирных жителей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил украинских военных в убийстве трех тысяч мирных жителей в оккупированном Россией Мариуполе. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте ведомства.

«В апреле 2022 года на оставленных украинскими войсками позициях были обнаружены тела 51 мирного жителя, а уже после полного освобождения и обследования города их количество составило более трех тысяч», — заявил Бастрыкин.

По его словам, мирных жителей, которые не могли покинуть город и «перемещались в поисках пропитания», убили «украинские каратели».

Зачем украинским военным было убивать жителей города, который они обороняли от наступающих российских войск, Бастрыкин не пояснил.

Глава СК предложил сформировать базу данных ДНК погибших в Мариуполе, чтобы родственники пропавших без вести горожан могли узнать, были ли те убиты.

Также по словам Бастрыкина, СК возбудил уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны в отношении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других высших чинов украинской армии, в том числе командира полка «Азов» Дениса Прокопенко.

Ранее украинские власти заявляли, что в результате осады и штурма Мариуполя российскими войсками там погибли не менее 25 тысяч мирных жителей. В свою очередь, Associated Press, проведя собственное расследование писало, что число жертв среди горожан может достигать 75 тысяч человек.

Источник: Следственный комитет

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