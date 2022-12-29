«У меня синяки на ребрах, на руках, на ногах». Лидер КПРФ в Нижневартовске рассказал об избиении полицейскими 

Лидер КПРФ в Нижневартовске Дмитрий Хрипунов рассказал, что его избили полицейские, когда он снимал уборку снега с проезжей части. Об этом пишет телеграм-канал «86.ru Новости Югры».

Дмитрий Хрипунов снимал, как коммунальщики убирали снег с проезжей части. В этот момент к нему подошли полицейские. Коммунист попросил их представиться и предъявить документы, но как пишет издание, только один из них «выкрикнул свою фамилию, тыча в лицо удостоверениями».

«Потом начали бить, били по рукам, ногам, телу ногами и руками», — рассказал Хрипунов.

Коммунист также сообщил, что снял побои и обратился в Следственный комитет с заявлением на действия полицейских.

Источник: «86.ru Новости Югры»

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