Суд в Курске приговорил двоих военных, которые отказались выполнять приказ в военное время, к трем годам колонии

Курский гарнизонный военный суд назначил по три года колонии двум военнослужащим-отказникам по делу о групповом неисполнении приказа в военное время. Об этом пишет «Медиазона».

Какой конкретно приказ отказались исполнять Юрий Дегтярев и Алексей Селиванов, неизвестно. Также непонятно когда именно военным вынесли приговор.

Председатель суда Максим Смирнов в телефонном разговоре сказал изданию, что решение по этому делу не было опубликовано на сайте суда, так как еще не прошли сроки обжалования.

Он также отметил, что информация, которая связана с уголовными делами военнослужащих — «очень деликатная» и поэтому такие процессы «особо не афишируются».

«Про армию что-то не то скажешь, претензии какие-то будут», — приводит слова Смирнова «Медиазона».

Смирнов рассказал, что Дегтярев и Селиванов «частично признали вину» и «писали рапорты, что отказываются». Военнослужащие получили минимальные сроки по этой статье.

Наказание за неисполнение приказа в военное время ужесточили в конце сентября. Теперь за это грозит от двух до трех лет лишения свободы. Если речь идет о группе лиц, то максимальный срок увеличивается до десяти лет.

Источник: «Медиазона»

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