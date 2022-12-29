СКР потребовал заочного ареста учредителя «Медиазоны» Петра Верзилова. Как утверждают в ведомстве, он скрывается в Ватикане

Главное следственное управление СКР обратилось в Басманный суд с ходатайством о заключении под стражу издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Об этом сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По его словам, в своем ходатайстве следователь по особо важным делам СКР со ссылкой на сведения из полиции сообщил суду, что Верзилов скрывается на территории Святого Престола, в резиденции высшего духовного руководства Римско-католической церкви.

Чиков предположил, что к такому выводу полицейские пришли, увидев фотографии с аудиенции у папы Римского Франциска Верзилова и жен бойцов украинских военнослужащих в мае этого года.

Арестовать Верзилова следствие просит в рамках дела о неуведомлении о втором гражданстве, которое ранее было возбуждено против учредителя «Медиазоны» из-за имеющегося у него канадского паспорта.

Как отмечает Чиков, статья, по которой обвиняют Верзилова, относится к категории небольшой тяжести и не предусматривает наказания в виде лишения свободы. Закон позволяет заключать под стражу по таким делам только в исключительных случаях.

По словам главы «Агоры», СКР настаивает на исключительности дела Верзилова для того, чтобы иметь возможность инициировать его экстрадицию в случае задержания в стране, связанной с Россией обязательствами по взаимному оказанию правовой помощи по уголовным делам.

Источник: Павел Чиков

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