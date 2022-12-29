Силовики пришли с обысками к муниципальным депутатам и журналистам в семи регионах России

В нескольких российских регионах прошли обыски в рамках дела о «фейках» о российской армии, возбужденного в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева. Первым об этом сообщило агентство РИА «Новости».

Так, в частности, силовики пришли к трем бывшим московским муниципальным депутатам, в том числе Владимиру Залищаку и Михаилу Лобанову, а также к журналисту тюменского издания 72.ru Артуру Галиеву. Также был задержан главный редактор медиа из Югры 86.ru Никита Кифорук. У него изъяли всю технику, а затем отпустили.

Как рассказал Галиев в своем телеграм-канале, силовики пытались выяснить у него, каким образом он связан с Ильей Пономаревым: «У меня прошел обыск по делу Пономарева. Без понятия, каким боком я с ним связан. И понятия не имею, чем он занимается. Изъяли телефон и мой старый ноут», — сообщил журналист.

Илья Пономарев — бывший депутат Госдумы от «Справедливой России». В марте 2014-го он был единственным российским парламентарием, проголосовавшим против аннексии Крыма. Вскоре после этого он уехал из РФ.

Позже в отношении политика были возбуждены несколько уголовных дел, а сам он объявлен в международный розыск. В 2019 Пономарев получил гражданство Украины, а в 2022 был заочно арестован российским судом на этот раз по делу о «фейках» о российской армии.

Источники: РИА «Новости», «ОВД-Инфо», «Тюмень-богатый регион!», Артур Галиев

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