Путин разрешил участникам боевых действий и чиновникам не публиковать декларации о доходах до конца войны 

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому участники военных действий и чиновники, командированные в аннексированные регионы, освобождаются от декларирования доходов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, лица, проходящие службу в войсках нацгвардии, сотрудники уголовно-исполнительной системы и СКР, которые так или иначе участвуют в войне, могут не предоставлять сведения о своих доходах, расходах и имуществе.

Также своим указом Путин отменил правило на публикацию в интернете и СМИ деклараций чиновников о доходах и расходах.

«Размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, и представление таких сведений общероссийским средствам массовой информации для публикования не осуществляются», — говорится в документе

Источник: Интернет-портал правовой информации

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