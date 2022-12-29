Против Владислава Синицы, который отбывает срок за твит о детях силовиков, возбудили новое уголовное дело 

Против блогера Владислава Синицы, который отбывает пятилетний срок за твит о детях силовиков, возбудили новое уголовное дело. Об этом пишет проект «Сетевые Свободы».

Синицу подозревают в том, что он, находясь в санчасти колонии, зарегистрировал аккаунт в твиттере и в течение нескольких дней негативно характеризовал военнослужащих и сотрудников Росгвардии, а также призывал к насилию в отношении Владимира Путина и страны в целом.

Правозащитники отмечают, что твиттер-аккаунт, который фигурирует в материалах дела, был зарегистрирован в октябре этого года. Первый твит, а это была цитата Синицы о детях нацгвардейцев, за которую он отбывает срок, опубликован 13 октября.

«С 13 до 24 октября в аккаунте появилось около полусотни твитов, с тех пор он больше не обновлялся и не имеет ни одного фолловера. Все это выглядит как явная фальсификация», — пишут «Сетевые Свободы».

Владислава Синицу приговорили к пяти годам колонии в сентябре 2019 года. Его признали виновным в разжигании ненависти к силовикам и их родственникам с угрозой применения насилия.

По версии обвинения, после митинга 27 июля 2019 года в Москве Синица, отвечая в твиттере на вопрос о целесообразности деанонимизации полицейских, написал следующее:

«Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео».

Сам Синица говорил, что никого ни к чему не призывал, а лишь «проанализировал факты всемирной истории» и пришел к выводу, что если избиения протестующих силовиками продолжатся, то могут начаться «народные волнения».

Источник: «Сетевые Свободы», «Медиазона»

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