Политика Михаила Лобанова избили во время обыска. Теперь ему вменяют арестную статью

Московского политика и доцента механико-математического факультета МГУ Михаила Лобанова избили во время обыска. Об этом сообщается в его соцсетях.

Утром в четверг у Лобанова прошел обыск в рамках дела о «фейках» про российскую армию, которое возбудили в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева.

На Лобанова составили протокол по статье о неповиновении полицейским. За это ему может грозить штраф или арест на срок до 15 суток. Также политик рассказал, что во время обыска его избили.

«При обыске его били по лицу и в грудь, а на полу в квартире осталась кровь», — говорится в сообщении.

Жена Лобанова Александра Запольская рассказала, что силовики ворвались в их квартиру около шести утра и положили ее вместе с мужем на пол лицом вниз. Во время обыска полицейские не давали политику связаться с адвокатом, а также, по словам Запольской, пытались отмыть следы крови на ковролине. Кроме того, они изъяли всю технику.

Источники: Михаил Лобанов, SOTA

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