«Оккупирован Украиной». Руководство российских детских лагерей не отпускает домой детей, живущих на освобожденных Украиной территориях 

В аннексированном Крыму администрация детского лагеря не отпускает мальчика из Херсона домой, объясняя это тем, что город «оккупирован Украиной». Об этом пишет газета The Guardian, ссылаясь на мать мальчика, чье имя не называется.

Женщина поделилась с журналистами голосовыми сообщениями, которые ее сыну прислали представители руководства детского лагеря.

«Вы в России! Вы не должны заниматься всякой странной ерундой. Я не знаю, кто теперь будет с тобой разбираться, но ты не вернешься в Херсон, это 100%. Можешь сказать спасибо маме за это», — говорится в одном из них.

Как отмечает издание, мотивируя свое решение директор лагеря также указывал на проукраинские взгляды ребенка и его семьи.

Мальчик, о котором идет речь, уехал в лагерь 4 октября. Как рассказала его мать, руководство учреждения сначала не отпускало его домой по соображениям безопасности, а потом объявило, что Херсон «оккупирован» Украиной.

По данным The Guardian, с такой же проблемой столкнулись родители еще по меньшей мере восьми детей, отправленных на отдых в российские лагеря.

Так, одна из собеседниц издания сообщила, что в конце августа ее 12-летняя дочь из Балаклеи в Харьковской области поехала на юг России и до сих пор не вернулась. Женщина утверждает, что «не менее 100 человек из тех, кто путешествовал с ее дочерью, все еще там».

Источник: The Guardian

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